صدر قرار بتعيين الدكتور أحمد بن شندل العنزي رئيسًا تنفيذيًا لتجمع الرياض الصحي الأول. ويُعد العنزي من الكفاءات الإدارية والصحية المتميزة.
وعبّر العنزي عن اعتزازه بالتعيين الذي اعتبره دافعا لخدمة الدين والوطن.
A decision has been made to appoint Dr. Ahmed bin Shindal Al-Anzi as the CEO of the Riyadh Health Cluster. Al-Anzi is considered one of the distinguished administrative and health competencies.
Al-Anzi expressed his pride in the appointment, which he regarded as a motivation to serve the religion and the nation.