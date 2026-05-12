لطالما سخر البعض من فكرة أن الهواتف «تسمعنا»، واصفين إياها بنظرية مؤامرة، لكن الحقيقة التقنية اليوم أبعد من ذلك بكثير وأكثر رعباً. هاتفك لا يسمعك فحسب، بل يشعر بحركتك، يحلل اهتزازات صوتك عبر «الجيروسكوب»، ويرسم بروفايلاً نفسياً كاملاً عنك يباع في مزادات البيانات بمليارات الدولارات.

«رأسمالية المراقبة».. أنت هو المنتج!

ما يحدث داخل هاتفك يُعرف تقنياً بـ«رأسمالية المراقبة». وتشير الأرقام إلى أن سوق بيانات المستخدمين تجاوز 350 مليار دولار. فالتطبيقات المجانية ليست مجانية حقاً، لأن الثمن هو «بصمتك السلوكية». الخوارزميات الآن تعرف من أنت بمجرد طريقة لمسك للشاشة أو سرعة تحركك في الغرفة، وهو توقيع رقمي فريد لا يتغير حتى لو غيرت حسابك.

وتكمن الصدمة الحقيقية في أن التطبيقات لم تعد بحاجة لإذن «الميكروفون» للتجسس عليك. هي تستخدم مستشعرات الحركة (Motion Sensors) لالتقاط موجات الصوت والاهتزازات، كما تستخدم «الموجات فوق الصوتية» الصامتة داخل المتاجر لربط موقعك الجغرافي بإعلانات محددة دون أن تشعر.

حتى لو قمت بإعادة ضبط المصنع (Factory Reset)، هناك تقنية تسمى «بصمة الجهاز العميقة». هذه التقنية تولد «توقيعاً» فريداً لمعالج هاتفك لا يمكن محوه، مما يجعل جهازك «معرّفاً» للأبد لدى شركات تجميع البيانات، وكأن هاتفك يحمل حمضاً نووياً رقمياً لا يخطئ.

كيف تستعيد السيطرة؟

يرى خبراء الأمن الرقمي أن استعادة الخصوصية الكاملة شبه مستحيلة، لكن يمكن «تضليل» النظام عبر:

حذف «معرّف الإعلانات» (Advertising ID) بشكل دوري من إعدادات الخصوصية.

استخدام خدمات DNS مشفرة تمنع التطبيقات من الاتصال بخوادم التتبع في الخلفية.

تعطيل أذونات المستشعرات للتطبيقات غير الضرورية.

ويمكن القول إنه في العصر الرقمي، بياناتك هي «النفط الجديد». والسؤال لم يعد «هل يراقبوننا؟»، بل «كيف نشتت انتباههم عن تفاصيلنا الخاصة؟». وتذكر دائماً، إذا لم تدفع ثمن المنتج، فأنت هو المنتج.