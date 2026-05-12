الرئيس المصري ينعى عبدالرحمن أبو زهرة ويشيد بمسيرته الفنية

نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الفنان المصري الراحل عبدالرحمن أبو زهرة، الذي رحل عن 92 عامًا بعد رحلة فنية طويلة ترك خلالها بصمة بارزة في المسرح والسينما والتلفزيون.

رسالة تعزية

ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تعازيه لأسرة الفنان الراحل ومحبيه، مشيدًا بما قدمه من أعمال فنية مميزة أسهمت في إثراء الساحة الفنية العربية، مؤكدًا تقدير الدولة لمسيرته الفنية الكبيرة.

ودعا الرئيس، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، للراحل بالرحمة والمغفرة، مؤكدًا أن عبدالرحمن أبو زهرة سيظل أحد رموز الفن المصري والعربي بما تركه من إرث فني خالد.



نعي المؤسسات الفنية

كما قدمت عدة مؤسسات فنية ونقابية تعازيها في رحيل عبدالرحمن أبو زهرة، من بينها نقابة المهن الموسيقية المصرية ونقابة المهن التمثيلية المصرية، إلى جانب دار الأوبرا المصرية، معربة عن مواساتها لأسرة الفنان الراحل وتقديرها لمسيرته الفنية الكبيرة.



موعد العزاء

حددت أسرة عبدالرحمن أبو زهرة عزاء الراحل غداً (الأربعاء) في مسجد المشير طنطاوي، حيث تستقبل أسرة الراحل العزاء من زملائه في الوسط الفني وجمهوره.

مسيرة فنية طويلة

يشار إلى أن عبدالرحمن أبو زهرة هو أحد أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، ولد في 8 مارس 1934 بمحافظة دمياط، وبدأ مشواره الفني بعد تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث تميز بصوت قوي وحضور خاص جعله من أكثر الفنانين قدرة على تجسيد الشخصيات المركبة والصعبة، كما عرف بإتقانه للأداء المسرحي والإذاعي.