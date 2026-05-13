في محاولة بدت وكأنها رد مباشر على الشائعات المتصاعدة حول عزلته واختبائه داخل مخابئ محصنة، نشر «الكرملين» مقطع فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جولة ليلية في موسكو، ظهر فيها وهو يقود سيارته بنفسه ويلتقي معلمته السابقة في مشهد غير معتاد أثار تفاعلاً واسعاً.

وكانت وسائل إعلام غربية قد نقلت عن تقرير استخباراتي أوروبي مزاعم تفيد بأن بوتين شدد إجراءاته الأمنية بشكل غير مسبوق، وقضى أسابيع يدير الحرب في أوكرانيا من منشآت تحت الأرض خشية التعرض لمحاولة اغتيال أو انقلاب، وهي التقارير التي نفى «الكرملين» صحتها ووصفها بأنها «محض هراء».

وجاء نشر الفيديو بعد أيام من ظهور بوتين في احتفالات التاسع من مايو بالساحة الحمراء، وهي احتفالات تحيي ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وأظهر المقطع بوتين وهو يقود سيارة دفع رباعي روسية الصنع في وسط موسكو برفقة أحد عناصر الأمن، قبل أن يتوقف أمام أحد الفنادق حاملاً باقة من الزهور للقاء معلمته السابقة فيرا جوريفيتش.

وظهر الرئيس الروسي، البالغ من العمر 73 عاماً، بملابس غير رسمية تضمنت بنطال جينز وسترة خفيفة، بينما بدا في أجواء ودية وهو يعانق معلمته ويتبادل معها الحديث.

كما وثّق الفيديو لحظات تحدث فيها بوتين مع أحد المارة داخل الفندق، قبل أن يساعد معلمته على ركوب السيارة ويصطحبها إلى مأدبة عشاء داخل «الكرملين».

وأوضح «الكرملين» أن بوتين وجّه دعوة لمعلمة طفولته لحضور العرض العسكري السنوي في الساحة الحمراء، إضافة إلى قضاء عدة أيام في موسكو ضمن برنامج ثقافي خاص.