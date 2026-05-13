تستعد الفنانة المصرية أنغام للقاء جمهورها في المملكة العربية السعودية من جديد، من خلال حفل غنائي ضخم يُقام على مسرح محمد عبده أرينا في مدينة الرياض، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

ويأتي الحفل ضمن فعاليات عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر إقامته يوم 30 مايو الجاري، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه وبالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وأعلنت شركة روتانا أن طرح التذاكر سيبدأ يوم 14 مايو في تمام الرابعة عصراً، ضمن استعدادات مكثفة لاستقبال الجمهور في أمسية موسيقية مميزة.

ومن المنتظر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها إلى جانب أعمالها الحديثة، في توليفة فنية تعكس مسيرتها الغنائية الطويلة وتفاعلها المستمر مع جمهورها.

وعلى صعيد آخر، تواصل أنغام نشاطها الفني بإحياء حفل غنائي في القاهرة الجديدة يوم 15 مايو الجاري، ضمن فعاليات ليالي مصر الثقافية، وتلتقي جمهورها المصري في ليلة طربية جديدة.