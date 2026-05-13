بعد غياب 5 سنوات.. فاطمة البنوي في «حفرة جهنم»

عادت الفنانة السعودية فاطمة البنوي إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل الإثارة والجريمة «حفرة جهنم»، الذي عُرض عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة الماضية، وحقق تفاعلًا واسعًا منذ حلقاته الأولى.

أبطال العمل وقصته

يضم المسلسل نخبة من نجوم الدراما السعودية، من بينهم خالد يسلم، ماجد الكعبي، خيرية أبو لبن، قصي خضر، ومؤيد الثقفي، وهو من إخراج أحمد أكساس وتأليف عائشة الهزلي.

وتدور أحداثه في إطار بوليسي تشويقي داخل حي شعبي يشهد جريمة قتل غامضة، لتقود التحقيقات إلى كشف عالم مظلم تديره عصابات تمارس أنشطة غير قانونية، تمتد من تجارة المخدرات إلى استغلال البشر.

عودة بعد غياب

تأتي هذه العودة بعد غياب فاطمة البنوي عن الدراما التلفزيونية لمدة خمس سنوات، منذ مشاركتها في مسلسل «60 دقيقة»، الذي لفت الأنظار بأدائها لشخصية نفسية معقدة.

فنانة متعددة المواهب

تُعد فاطمة البنوي من الفنانات متعددات المواهب، حيث تجمع بين التمثيل وصناعة الأفلام والبحث الاجتماعي، وقد حققت حضورًا دوليًا منذ أولى بطولاتها في فيلم «بركة يقابل بركة»، إلى جانب أحدث أعمالها السينمائية «بسمة» الذي عُرض عبر إحدى المنصات الرقمية.