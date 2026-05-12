هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء)، مروجي الأخبار الزائفة التي تدعي أن إيران تحقق تقدماً عسكرياً، مؤكداً أن إيران في حالة كارثة اقتصادية.



وقال ترمب: عندما تزعم الأخبار الكاذبة أن العدو الإيراني يحقق تقدماً عسكرياً فهذه خيانة وتمنح الإيرانيين أملاً زائفاً، مضيفاً: لم يعد لدى إيران أسطول بحري وقواتها الجوية مدمرة.



وجاءت تصريحات ترمب في الوقت الذي قال مسؤول أمريكي لشبكة «إن بي سي»: أي عمليات جديدة ضد إيران ستنفذ تحت اسم جديد.



في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مسؤولين كباراً من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على عدم السماح لأي دولة بفرض رسوم على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في مؤشر إلى أن البلدين يسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن الجهود الرامية إلى الضغط على إيران للتخلي عن قبضتها على هذا الممر المائي الحيوي، مبينة أن الوزير ماركو روبيو بحث هذه المسألة مع نظيره الصيني وانج يي خلال اتصال هاتفي في أبريل.



وقال المتحدث باسم الوزارة تومي بيجوت في تصريحات صحفية: «اتفقنا على أنه لا يمكن السماح لأي دولة أو منظمة بفرض رسوم للإبحار عبر الممرات المائية الدولية مثل مضيق هرمز».



في غضون ذلك، وذكرت تقارير إعلامية إيرانية أن زلزالاً بقوة 4.6 درجة وقع على الحدود بين طهران ومازندران.