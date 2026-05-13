قضت المحكمة المختصة بالقاهرة، اليوم (الأربعاء)، برفض الالتماس المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر بإلزامه بدفع 30 ألف جنيه لصالح الفنانة زينة كأجر خادمة، مع تأييد الحكم السابق الصادر في القضية.

وجاء قرار المحكمة بعد نظر الالتماس الذي تقدم به دفاع أحمد عز لإلغاء الحكم الصادر سابقًا بشأن أجر خادمة طفلي زينة التوأم، إلا أن المحكمة قضت بعدم جواز نظر الالتماس، ليستمر الحكم واجب النفاذ دون تعديل.

وكان محامي الفنانة زينة معتز الدكر، قد حصل في وقت سابق على حكم من محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بإلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه كأجر خادمة لتوأم الفنانة زينة «عز الدين»، و«زين الدين»، قبل أن يتقدم عز بالتماس لإعادة النظر في الحكم، وهو ما تم رفضه اليوم.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة طويلة من النزاعات القضائية بين الطرفين المتعلقة بالنفقات الخاصة بالطفلين، حيث سبق لمحكمة مستأنف الأسرة بالتجمع الخامس أن خفّضت قيمة النفقة الشهرية من 80 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه شهريًا بعد استئناف قدمه أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

كما شهدت السنوات الماضية عدة دعاوى قضائية أخرى، من بينها مطالبة زينة بمصروفات دراسية للتوأم، حيث استند دفاعها إلى المستويات المالية والأجور التي حصل عليها أحمد عز من أعماله الفنية والإعلانية لإثبات قدرته على سداد النفقات المطلوبة.

ويُعد الحكم الأخير تطورًا جديدًا في الملف القضائي الممتد بين الفنانين، والذي بدأ منذ سنوات على خلفية قضايا إثبات النسب والنفقات الخاصة بالتوأم، قبل أن تتشعب القضايا لاحقًا لتشمل المصروفات الدراسية وأجور الخادم والنفقات الشهرية.