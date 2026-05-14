«قبل الوداع».. ليفربول يستعيد خدمات صلاح

أكد مدرب ليفربول آرني سلوت تعافي نجم الفريق محمد صلاح من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة كريستال بالاس الشهر الماضي، وجاهزيته لخوض بعض الدقائق أمام أستون فيلا، غداً (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض محمد صلاح المباراة الأخيرة بقميص ليفربول يوم 24 مايو الجاري أمام برينتفورد على ملعب «أنفيلد»، ليودع النادي والجماهير بعد 9 مواسم قضاها بقميص «الريدز».



صلاح جاهز لـ«عدة دقائق»

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة أستون فيلا: «محمد صلاح جاهز لخوض بضع دقائق فقط أمام أستون فيلا، لكننا نأمل أن يتمكن من المشاركة».



أرقام صلاح هذا الموسم

وشارك النجم المصري في 39 مباراة بقميص ليفربول في المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 12 هدفاً، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وعانى صلاح من الجلوس على مقاعد البدلاء في بعض مباريات الموسم الحالي، ما تسبب في أزمة مع مدربه آرني سلوت، انتهت باتخاذ اللاعب قرار الرحيل.