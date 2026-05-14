توّج نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، فريق السعودية لكرة الطاولة، بذهبية مسابقة الفرق، ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026».



وجاء فوز أخضر الطاولة بالذهب، بواسطة اللاعبين عبدالعزيز بو شليبي، وعلي الخضراوي، وخالد الشريف، وسالم السويلم، بتصدرهم لدور المجموعات، إثر تغلبهم في جميع لقاءات المجموعة، التي ضمت عمان والبحرين وقطر.



وانتزع لاعبو فريق السعودية للبولينج الأمير محمد بن سلطان، وعبدالمجيد العصلاني، المركز الأول والميدالية الذهبية، لمسابقة زوجي البولينج، بتحقيقهم 2562 نقطة من ستة أشواط.



ونال لاعب فريق السعودية للتايكوندو، علي الخيبري، الميدالية الذهبية لمنافسات وزن فوق 80 كجم، بعد فوزه في النهائي على القطري عبدالرحمن العريمي 2 – 0.



وخطفت السعودية دنيا صابر، ذهبية منافسات التايكوندو لوزن فوق 67 كجم، بتغلبها على القطرية نور محمد بنتيجة 2 – 1، فيما نالت زميلتها أزين عبدالله برونزية وزن 57 كجم.



وفاز لاعب المنتخب السعودي للبلياردو محمد باعباد، بالمركز الأول والميدالية الذهبية لمسابقة فردي عشر كرات، إثر تغلبه في نهائي المسابقة على القطري علي العبيدلي بنتيجة 7 – 5.



وفي منافسات السباحة، حقق فريق السعودية أربع ميداليات فضية، بواسطة محمد العتيبي (50م صدر) بزمن 29.32 ثانية، وعماد الزبن (100م حرة)، بزمن 50.58 ثانية، وعلي العيسى (200م ظهر) بزمن 2.07.88 دقيقة، وجاءت الفضية الرابعة بواسطة فريق التتابع 4×100م حرة بزمن 3.27.72 دقيقة.



وطار فريق السعودية لكرة السلة 3×3 للسيدات، بفضية المسابقة، بعد خسارتهم في النهائي أمام البحرين بنتيجة 17 – 22، فيما حصل فريق الرجال على برونزية مسابقة الرجال، بعد فوزهم على الإمارات بنتيجة 13 – 9.



وحصلت لاعبة فريق السعودية للمبارزة ندى عابد، على الميدالية البرونزية لمسابقة الإيبيه، بفوزها في دور الـ16 على الكويتية ياسمين الشواف 15 - 11، وفي ربع النهائي على فاطمة قاسم 15- 6، وخسارتها في نصف النهائي من الكويتية فوزية الرفاعي 14 – 15.



وبهذه الميداليات، ارتفع الرصيد السعودي إلى 21 ميدالية (9 ذهبيات، 8 فضيات، 4 برونزيات) والمركز الثاني في جدول الترتيب العام.