أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة بنسبة 3.3% خلال شهر أبريل 2026 مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2025، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل – باستثناء المنتجات المعدنية والآلات والمعدات – بنسبة 6.4%، إضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1.1%.

وأوضحت الهيئة أن أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 6.4% خلال أبريل 2026، نتيجة زيادة أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 34.9%، وأسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.9%. كما ارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1.1%، مدفوعة بارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 4.4%، ومعدات النقل بنسبة 0.3%.

وبيّنت البيانات ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.8%، نتيجة زيادة أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 3%، إلى جانب ارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.4%. كما ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 1.7%، مدفوعة بزيادة أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 1.4%، والحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 3.4%.

وفي المقابل، سجلت أسعار الخامات والمعادن انخفاضاً بنسبة 0.3% نتيجة تراجع أسعار الأحجار والرمل بالنسبة ذاتها.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.2% خلال أبريل 2026 مقارنة بشهر مارس الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.8%، نتيجة زيادة أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 2.8%، ومنتجات الألبان بنسبة 1.1%. كما ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.6%، فيما استقرت أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل، والمنتجات المعدنية والآلات والمعدات، والخامات والمعادن دون تغير يذكر.

واقترحت الهيئة أن المؤشر يعكس تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة تضم 343 بنداً، يتم جمع بياناتها شهرياً من مدن الرياض وجدة والدمام.