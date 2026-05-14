أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين ممثلة بإدارة المسابقات، جدول مواعيد مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2025، 2026.



وأوضحت الرابطة، عبر بيان رسمي أن جدولة مباريات الجولة الختامية تمت بناءً على دراسة شاملة للموقف الفني للمنافسة، حيث تقرر إقامة مباريات الجولة على مدار يومي 20 و21 مايو 2026. وأكدت الرابطة التزامها بمبدأ تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة، من خلال توحيد توقيت انطلاق جميع المباريات التي تؤثر نتائجها على مراكز الحسم، سواءً في صراع حصد اللقب، أو صراع الهبوط، أو تحديد المقاعد المؤهلة للبطولات الخارجية، لتُقام كافة تلك المواجهات في الخميس 21 مايو 2026.



وأشارت الرابطة إلى أنه تقرر إقامة مباراتي الخليج والأهلي و النجمة والشباب يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026، وذلك لعدم تأثير نتائجها على حسابات النقاط المرتبطة بالمراكز الحاسمة في سلم الترتيب العام للدوري.



وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الرابطة لتقديم تجربة جماهيرية مميزة في ختام الموسم، مع ضمان أعلى معايير النزاهة الرياضية في تحديد المصائر الفنية للأندية، وتؤكد الرابطة استمرارها في تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية التي تعزز من مكانة دوري روشن السعودي، متمنية التوفيق لكافة الأندية في ختام منافسات هذا الموسم الاستثنائي.