أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري للمرة الـ17.

تفاصيل القرار

ووفقاً للموقع الرسمي لـ«فيفا»، جاء قرار إيقاف القيد لمدة 3 فترات تسجيل، دون الكشف عن هوية الطرف صاحب الشكوى محل النزاع.

ويشترط «فيفا» تسوية مالية مع الطرف المتضرر، سواء عبر السداد الفوري للمستحقات أو الاتفاق على جدولتها، حتى يتم رفع العقوبة بشكل رسمي.

وضع مالي صعب

حتى الآن، لم يتوصل نادي الزمالك، الذي يعاني أزمة مالية صعبة، إلى اتفاق لتسوية أي قضية، إذ تستهدف إدارة «القلعة البيضاء» حصد لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية للاستفادة من مكافأة التتويج البالغة 4 ملايين دولار لإنهاء القضايا.

180 دقيقة مصيرية للزمالك

ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية، السبت القادم، ويتسلح «الفارس الأبيض» بعاملَي الأرض والجمهور لتحويل تأخره بهدف في لقاء الذهاب إلى انتصار وحصد اللقب الثالث في تاريخه.

كما يكفي الزمالك التعادل مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري المصري، يوم 20 مايو الجاري، لحسم اللقب رسمياً.