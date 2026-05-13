كشفت شابة بريطانية، تبلغ من العمر 21 عاماً، عن استعدادها للخضوع لعملية بتر في ساقيها، بعد تعرضهما لتشوه نادر تسبب في انحرافهما تدريجياً بزاوية وصلت إلى 45 درجة، في حالة حيّرت الأطباء الذين عجزوا عن تحديد سبب واضح لها.

وتعيش ميغان ديكسون، المنحدرة من مقاطعة كامبريدجشير البريطانية، سنوات طويلة من الألم والمعاناة الصحية التي بدأت منذ طفولتها، قبل أن تتحول حياتها إلى صراع يومي مع المرض.

وتروي ميغان أن معاناتها بدأت في سن الـ13، عقب إصابتها بالسعال الديكي والحمى الغدية، إذ بدأ ساقاها بالتشنج والانغلاق عند الركبتين بشكل متكرر، إلى أن فقدت قدرتها على المشي بشكل كامل وهي في الـ14 من عمرها.

ومع مرور الوقت، تفاقمت حالتها تدريجياً، إذ بدأ ساقاها ينحرفان بصورة غير طبيعية، حتى أصبحت ركبتها اليسرى منحنية بزاوية حادة بلغت 45 درجة، بينما بدأت الركبة اليمنى تسلك المسار ذاته.

وأكدت الشابة البريطانية أن الأطباء أبلغوها في نهاية المطاف بأن الضرر الذي أصاب ركبتيها أصبح دائماً وغير قابل للعلاج، وأن خيار البتر بات الحل الوحيد لإنهاء سنوات الألم المستمر.

وقالت: «راجعت ستة جراحين، لكن خمسة منهم رفضوا التعامل مع حالتي، وعندما وجدت أخيراً طبيباً مستعداً للمساعدة، كان الضرر قد أصبح دائماً».

وخلال رحلة علاجها الطويلة، تعرضت ميغان لانتكاسات صحية خطيرة، إذ فقدت القدرة على الكلام والجلوس والحركة، ما استدعى بقاءها في المستشفى لمدة عام ونصف، رغم أن دخولها كان مقرراً لأربعة أيام فقط لإجراء الفحوصات.

كما فقدت بصرها بشكل مؤقت، وأصيبت بشلل كامل من الرقبة إلى أسفل الجسم، واضطرت للتغذية عبر أنبوب طبي، قبل أن يتم تشخيصها لاحقاً باضطراب عصبي وظيفي يُعرف باسم «FND»، وهو اضطراب يؤثر في قدرة الدماغ على إرسال واستقبال الإشارات العصبية بصورة طبيعية.

وتصف ميغان حجم معاناتها قائلة: «كنت أشعر بعظام ساقي تحتك ببعضها باستمرار، لكن كثيرين اعتبروا أن ما أشعر به مجرد ألم نفسي».

ورغم نجاحها تدريجياً في استعادة بعض وظائفها الجسدية داخل مركز متخصص بالأمراض العصبية، فإن حالة ساقيها استمرت في التدهور، وصولاً إلى قرار البتر.

وتأمل ميغان أن تمنحها العملية فرصة لبدء حياة جديدة بعيداً عن الألم، واستعادة جزء من حياتها التي تؤكد أنها توقفت منذ سنوات الطفولة.