حقق مانشستر سيتي فوزاً سهلاً على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، أمس (الأربعاء)، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أهداف المباراة

افتتح أنطوان سيمينيو أول أهداف المباراة على ملعب «الاتحاد» في الدقيقة 32، ثم أحرز النجم المصري عمر مرموش الهدف الثاني بعدها بثماني دقائق.

وفي الدقيقة 84، وقع سافينيو على ثالث أهداف مانشستر سيتي، ليحافظ السيتي على آماله في حصد اللقب، مع تبقي جولتين فقط على نهاية المسابقة.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليغ، متأخراً بنقطتين فقط عن أرسنال المتصدر.

في المقابل، تجمد رصيد كريستال بالاس عند 44 نقطة في المركز الـ15، بعد تلقيه الهزيمة الـ14 هذا الموسم.