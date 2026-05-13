نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم شائعة رفض الولايات المتحدة الأمريكية منح تأشيرات لبعض لاعبي منتخب «أسود الرافدين» استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن منتخب العراق يواجه أزمة قبل مشاركته المرتقبة في كأس العالم، بعد غياب دام 40 عاماً، بسبب مزاعم رفض منح تأشيرات دخول لعدد من اللاعبين، من بينهم لاعب النصر حيدر عبد الكريم وإبراهيم بايش ومهند علي وزيد تحسين وعلي الحمادي، دون توضيح الأسباب.

الاتحاد العراقي يحسم الجدل

وأوضح الاتحاد العراقي عبر وكالة الأنباء العراقية، أن جميع أعضاء الوفد، البالغ عددهم 55 شخصاً، حصلوا على الموافقات الرسمية لدخول الولايات المتحدة، دون تسجيل أي حالة رفض.

مجموعة العراق

ويتواجد المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة في بطولة كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال.

موعد المونديال

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك النسخة القادمة من المونديال خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة.