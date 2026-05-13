توصل نادي بايرن ميونخ الألماني إلى اتفاق مع حارس مرمى الفريق مانويل نوير لتجديد عقده لمدة موسم واحد فقط.

وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن مانويل نوير وافق على تجديد عقده مع بايرن ميونخ حتى 30 يونيو 2027، وقد يكون إعلان التجديد بالتزامن مع احتفالات بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني.

تضحية مالية

كما أشارت تقارير صحفية إلى أن نوير وافق على تخفيض راتبه، الذي يبلغ 20 مليون يورو سنوياً، من أجل الاستمرار مع العملاق البافاري.

رفض الاعتزال

وانتشرت شائعات حول احتمال اعتزال نوير عقب نهاية الموسم الحالي، مع بلوغه سن الأربعين، لكن حارس بايرن ميونخ قرر الاستمرار في الملاعب لموسم آخر على الأقل.

أرقام نوير

وشارك نوير في 36 مباراة بقميص بايرن ميونخ في مختلف المسابقات هذا الموسم، استقبلت خلالها شباكه 39 هدفاً، وحافظ على نظافة مرماه في 11 لقاء.