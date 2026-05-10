استبعد مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا النجم كيليان مبابي من قائمة الفريق لخوض كلاسيكو الأرض ضد برشلونة اليوم (الأحد)، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

وجاء استبعاد مبابي بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها قبل 16 يوماً في عضلة نصف الوترية بساقه اليسرى، كما يغيب فيدي فالفيردي بسبب إصابة في الوجه إثر مشاجرة مع زميله تشواميني نهاية الأسبوع الماضي، فيما عاد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى قائمة ريال مدريد لخوض الكلاسيكو بعد تعافيه من الإصابة.

قائمة ريال مدريد لكلاسيكو الأرض

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: ألابا، أرنولد، أسينسيو، كاريراس، فران غارسيا، روديغر، هويسين، ديفيد خيمينيز.

خط الوسط: بيلينغهام، كامافينغا، تشواميني، تياغو، سيستيرو، بالاثيوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، غونزالو، إبراهيم دياز، ماستانتوونو.

ترتيب الفريقين

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 88 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه ريال مدريد، ويكفي «البلوغرانا» التعادل في الكلاسيكو لحسم اللقب رسمياً قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.