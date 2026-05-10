تلقى مدرب برشلونة هانز فليك خبراً حزيناً بوفاة والده، قبل ساعات قليلة من كلاسيكو الأرض ضد ريال مدريد، اليوم (الأحد)، ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإسباني «لا ليغا».

وكتب حساب نادي برشلونة على منصة «إكس»: «ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة والد هانز فليك.. يتقدم نادي برشلونة بخالص العزاء والمواساة لمدرب فريقنا الأول ولسائر أفراد أسرته».

موقف فليك من الكلاسيكو

ورغم النبأ المفجع، من المتوقع أن يقود هانز فليك برشلونة من على مقاعد البدلاء أمام ريال مدريد، على أن يقف اللاعبون دقيقة صمت ويرتدوا شارات سوداء، بحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

نقطة تفصل برشلونة عن اللقب

ويحتاج برشلونة إلى نقطة واحدة أمام ريال مدريد لحسم لقب الدوري الإسباني رسمياً قبل ثلاث جولات من النهاية، إذ يتصدر «البلوغرانا» جدول الترتيب برصيد 88 نقطة، بفارق 11 نقطة عن «الميرنغي».