رد رئيس نادي برشلونة المؤقت رافا يوستي على تصريحات رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، التي هاجم فيها النادي الكتالوني بسبب قضية نيغريرا.

وكان بيريز قد قال في مؤتمر صحفي أمس (الثلاثاء) حول التحقيق مع برشلونة في قضية نيغريرا الشهيرة المتعلقة بالتحكيم: «إنها أكبر فضيحة في التاريخ، من غير المعقول أن نرى حكاماً من تلك الحقبة لا يزالون يديرون مباريات في دورينا، ونحن بصدد إعداد ملف مهم سنقدمه إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم».

كلمات مثيرة للشفقة ومليئة بالأكاذيب

وقال يوستي في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «لقد بدت لي كلمات فلورنتينو مثيرة للشفقة ومليئة بالأكاذيب، أصدر النادي بياناً أمس يدرس فيه اتخاذ إجراءات قانونية، لكنني أود أن أقول إن هذه المناورة التي يقوم بها فلورنتينو بيريز للتغطية على كارثة رياضية مستمرة منذ عامين».

لا جدوى من الحديث عن نيغريرا

وأضاف رئيس برشلونة: «لا جدوى من الحديث عن قضية نيغريرا مجدداً بعد فوزنا بلقبين في الدوري بفضل مشروع يضم لاعبين من أكاديمية لا ماسيا وآخرين قدموا من أماكن أخرى، نحن متقدمون بفارق 14 نقطة، وهذا مجرد ستار لتبرير سوء الإدارة. جماهير برشلونة في غاية السعادة، ولن يغير شيء من ذلك شيئاً».

تعهد بالدفاع عن النادي

وواصل يوستي رده على تصريحات فلورنتينو، قائلاً: «سرقة سبعة ألقاب دوري من ريال مدريد؟ هذا محض افتراء، وبكل موضوعية هذا غير صحيح، هو يعلم ذلك، وسندافع عن أنفسنا، فنحن مدينون بذلك للجماهير والنادي، ولا أحد يمس النادي».

وختم حديثه: «نحن سعداء للغاية بفوزنا بلقب الدوري الإسباني لعامين متتاليين، سيصل جوان لابورتا في الأول من يوليو، وسنواصل الكفاح لتحقيق المزيد من النجاح لهذا النادي، ولكي تبقى لا ماسيا الركيزة الأساسية التي لا جدال فيها في سياستنا الرياضية».