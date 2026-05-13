نفى الإعلامي السعودي عبدالرحمن أبومالح صحة ما يتم تداوله بشأن وجود خلافات وراء مغادرته منصب الرئيس التنفيذي لشركة ثمانية، مؤكداً أن رحيله يأتي ضمن «مرحلة انتهت وتبدأ مرحلة جديدة».

وقال أبومالح في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»: «غير صحيح ما يتم تداوله من خلافات، هي مرحلة وانتهت وتبدأ مرحلة جديدة»، مضيفاً أن مستقبل «ثمانية» لا يزال «واعداً» بفضل فريق العمل ودعم المجموعة المالكة.

ثمانية لن تغادرني

وأوضح أبومالح أنه سيبقى شريكاً يملك 25% من الشركة، مؤكداً استمراره في تقديم الدعم والاستشارات خلال الفترة القادمة، قائلاً: «أغادر ثمانية كرئيس تنفيذي.. لكنها لن تغادرني أبداً».

وأشار إلى أن عملية تسليم القيادة ستستمر خلال الشهرين القادمين، مع استمراره في دعم الشركة بعد ذلك عند الحاجة.

تقارير تحدثت عن خلافات مع جمانة الراشد

وجاء توضيح أبومالح بعد تداول مواقع التواصل منشورات تحدثت عن استقالته بسبب خلافات مع الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، جمانة الراشد، تتعلق بتوجهات الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.

من «فنجان» إلى أكبر منصات المحتوى السعودي

ويُعد أبومالح من أبرز الأسماء في مجال البودكاست، إذ أسس «ثمانية» عام 2016، واشتهر بتقديم بودكاست «فنجان» الذي حقق انتشاراً واسعاً في العالم العربي.

وفي 2021، استحوذت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام على 51% من «ثمانية»، قبل أن تعلن في 12 مايو 2026 رفع حصتها إلى 75%، ما أعاد التكهنات بشأن مستقبل أبومالح داخل الشركة وأثار موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.