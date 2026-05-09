في ليلة حبست أنفاس الملايين، لم يكن الهلال يواجه مجرد منافس طموح، بل كان يواجه «إرثاً أرجنتينياً» كاد أن يقلب الطاولة في سيناريو لم يتخيله أحد. دقيقة واحدة كانت كافية ليتحول ملعب المباراة إلى مسرح لمفاجأة صاعقة، بطلها لاعب يحمل في عروقه دماء «الجيل الذهبي» الذي رافق الأسطورة دييغو مارادونا.

صدمة الدقيقة الرابعة

لم يكد الحكم يطلق صافرة البداية، حتى اهتزت مدرجات الزعيم بصمت مريب. في الدقيقة الرابعة فقط، نجح الأرجنتيني راميرو إنريكي، مهاجم نادي الخلود، في اختراق دفاعات الهلال وهز الشباك بهدف مبكر جداً. هذا الهدف لم يربك حسابات المدرب فحسب، بل فتح الباب أمام واحدة من أكبر مفاجآت «كأس خادم الحرمين الشريفين» عبر تاريخها.

لعل السر وراء هذه الخطورة يكمن في «الجينات»؛ فراميرو هو ابن النجم الأرجنتيني هيكتور إنريكي، الرجل الذي صنع التاريخ مع مارادونا في مونديال 1986 وكان صاحب «التمريرة» التي انطلق منها دييغو ليسجل هدف القرن. دخل الابن النهائي السعودي وكأنه يحمل روح والده القتالية، مهدداً أحلام الهلال في ليلة التتويج.

شخصية البطل.. الريمونتادا الزرقاء

ورغم الضغط العصبي والمفاجأة الأرجنتينية، أثبت الهلال لماذا يُلقب بـ«الزعيم». لم يسقط الفريق في فخ التوتر، بل استعاد توازنه بهدوء الكبار. وأعاد ناصر الدوسري الأمل بهدف التعادل، قبل أن يطلق ثيو هيرنانديز رصاصة الرحمة بالهدف الثاني، ليقلب الطاولة ويحسم اللقب بنتيجة 2-1.

خرج الهلال بالكأس، لكنه خرج أيضاً بدرس قاسٍ عن «غدر النهائيات». أما نجل صديق مارادونا، فقد غادر الملعب برأس مرفوعة، بعدما أثبت أن «سحر الأرجنتين» قادر على إرباك أكبر القوى الكروية في آسيا، ولو لبعض الوقت.