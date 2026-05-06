أظهر لاعبو الأهلي لفتة إنسانية تجاه زميلهم البرازيلي ويندرسون جالينو، برفع قميصه قبيل انطلاق مباراة الفريق أمام الفتح، دعماً له إثر غيابه بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الفريق أمام النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.



وجاءت الإصابة إثر احتكاك قوي مع حارس النصر البرازيلي بينتو، ما اضطر اللاعب إلى مغادرة اللقاء، وسط متابعة طبية لحالته.



وعكست هذه المبادرة روح التلاحم داخل صفوف الفريق، وحرص اللاعبين على مساندة زميلهم في ظل فترة العلاج، في مشهد لاقى تفاعلاً واسعاً من الجماهير الحاضرة.