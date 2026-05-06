كرّمت إدارة الأهلي اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل انطلاق مواجهة الفريق أمام الفتح ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وجاء التكريم تقديراً للمستويات المميزة التي قدمها كيسيه خلال مشوار البطولة القارية، وإسهاماته المؤثرة في تحقيق الفريق اللقب، إذ يعد أحد أبرز العناصر التي ساهمت في تفوق الأهلي على الصعيد الآسيوي.



وشهدت لحظة التكريم تفاعلاً جماهيرياً لافتاً في مدرجات الملعب، احتفاءً بالإنجاز الذي حققه اللاعب، ودوره البارز في دعم مسيرة الفريق خلال الموسم الرياضي الحالي.



ويأتي هذا التكريم ضمن حرص إدارة النادي على تقدير لاعبيها وتحفيزهم لمواصلة تقديم المستويات المميزة في المنافسات المحلية والقارية.