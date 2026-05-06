أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم (الأربعاء)، أن القوات العاملة في خليج عُمان عطلت ناقلة ترفع العلم الإيراني كانت تحاول الإبحار باتجاه أحد الموانئ الإيرانية.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان: «رصدت قواتنا الناقلة أثناء عبورها المياه الدولية في طريقها إلى ميناء إيراني على خليج عُمان»، موضحة أن القوات الأمريكية أصدرت عدة تحذيرات وأبلغت الناقلة الإيرانية بأنها تنتهك الحصار الأمريكي.



تعطيل الناقلة



وأضافت: «بعد عدم امتثال الناقلة للتحذيرات المتكررة، عطلت القوات الأمريكية دفة الناقلة بإطلاق عدة طلقات من مدفع مقاتلة من طراز (إف.إيه-18 سوبر هورنت) من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن»، مبينة أن الناقلة التي لم تكن محملة بالخام لم تعد متجهة إلى إيران الآن.



جاء ذلك في الوقت الذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الأمور تسير بسلاسة كبيرة مع إيران، مؤكداً أن طهران تريد إبرام اتفاق وتريد التفاوض.



رفض امتلاك إيران النووي



وقال ترمب خلال كلمة في البيت الأبيض: «نحن نحقق نجاحاً كبيراً جداً في إيران»، مبيناً أن الإدارة الأمريكية تراقب تطورات المفاوضات الجارية مع طهران.



وجدد ترمب التأكيد على رفض الولايات المتحدة امتلاك إيران سلاحاً نووياً، قائلاً: «لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، لن نسمح بحدوث ذلك»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ستحدد ما إذا كان الاتفاق المحتمل مرضياً لها.



وأشار ترمب إلى أن «الوضع تحت السيطرة إلى حد كبير والحصار لا يُصدق، والبحرية كانت مذهلة، إنه مثل جدار من الفولاذ، لا أحد يمر».



تنسيق أمريكي إسرائيلي



من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيتحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء اليوم، مبيناً أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الولايات المتحدة حول إيران ولا توجد مفاجآت، مبيناً أن ترمب يرى أنه قادر على تحقيق أهدافه في إيران بطريقة أو بأخرى «لكننا مستعدون لكل السيناريوهات».



وأضاف نتنياهو: «لدينا أهداف مشتركة، وأهمها إزالة كل اليورانيوم المخصب من إيران، وتفكيك قدراتها على التخصيب».