أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، أن إمدادات أوروبا من وقود الطائرات القادمة من الشرق الأوسط انخفضت بشدة في شهر أبريل الماضي، وأن المنطقة تعاني من عجز في تعويض تلك التدفقات.



قطع الإمدادات



وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري أن واردات أوروبا من وقود الطائرات من الشرق الأوسط انخفضت من 330 ألف برميل يومياً في مارس الماضي إلى 60 ألفاً فقط في أبريل الماضي، إذ أدت حرب إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى قطع الإمدادات من الشرق الأوسط.



وأفادت الوكالة بأن المناطق المستوردة مثل أوروبا تحتاج في الوضع الأمثل إلى تعويض ما لا يقل عن 80%، ويفضل 90%، من كميات الواردات المفقودة من الشرق الأوسط لتجنب النقص خلال فصل الصيف القادم.



حدوث نقص طويل



وتشير الوكالة إلى أن واردات أوروبا الصافية من وقود الطائرات في أبريل الماضي بلغت 70% من مستواها في مارس الماضي.



وزادت أوروبا وارداتها من وقود الطائرات من الولايات المتحدة ونيجيريا، ولكن ليس بكميات كافية لتغطية الكمية المفقودة من الشرق الأوسط.



من جانبه، قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن: «رغم عدم وجود تهديد فوري لإمدادات وقود الطائرات، لا يمكن استبعاد احتمال حدوث نقص على المدى الطويل».



وأضاف يورغنسن للصحفيين: «أي نقص سيعتمد على كيفية تطور الحرب مع إيران والوضع في مضيق هرمز، وكذلك كيفية رد فعل شركات الطيران بعد أن ألغت بعض الشركات عدداً كبيراً من الرحلات الجوية».