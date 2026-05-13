ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أبريل الماضي، مسجلة أكبر ارتفاع لها منذ أوائل 2022، في أحدث مؤشر على تسارع التضخم وسط الحرب مع إيران.



وقال «مكتب إحصاءات العمل» التابع لـ «وزارة العمل» اليوم: «إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي قفز 1.4% الشهر الماضي بعد ارتفاع معدل بالزيادة إلى 0.7% في مارس الماضي».



أكبر صعود



وكان الارتفاع الذي سجل الشهر الماضي هو أكبر صعود منذ مارس 2022، وشمل جميع السلع والخدمات.



وارتفعت أسعار المنتجين بشدة هذا العام، لأسباب منها ارتفاع تكاليف الطاقة، بعد أن عطلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران الشحن في مضيق هرمز.



وتفرض هذه الحرب ضغوطاً على سلاسل التوريد العالمية، مما يتسبب في نقص مجموعة واسعة من السلع، منها الأسمدة والألمنيوم والمنتجات الاستهلاكية.



وفي الاثني عشر شهراً المنتهية في أبريل الماضي، قفز مؤشر أسعار المنتجين 6.0%. وكانت هذه أكبر زيادة منذ ديسمبر 2022، وجاءت بعد ارتفاع 4.0% في مارس الماضي.



ويعكس جزء من الارتفاع في معدل مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي خروج القراءات المنخفضة للعام الماضي من الحساب.