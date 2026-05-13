صعدت أسعار الذهب والفضة مع استقرار الدولار خلال تعاملات اليوم، في ظل حالة عدم اليقين بشأن آفاق الصراع في الشرق الأوسط، فضلاً عن ضبابية توقعات السياسة النقدية في الولايات المتحدة مع ترقب الانتهاء من الخطوات التشريعية لتعيين «كيفن وارش» رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



الفضة صوب 87 دولاراً



وارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر يونيو القادم بنسبة 0.45% أو 21.60 دولار عند 4.708.30 دولار للأوقية.



وفي حين انخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.25% عند 4.704.05 دولار للأوقية، استقر نظيره للفضة ليتداول عند 86.44 دولار للأوقية، بينما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- لتتداول عند 98.33 نقطة.



وصعدت العقود الآجلة للفضة تسليم شهر يوليو القادم بنسبة 1.8% عند 87.12 دولار للأوقية، بينما تراجعت الأسعار الفورية للبلاتين بنسبة 0.95% عند 2110.31 دولار، وانخفضت نظيرتها للبلاديوم 0.15% عند 1493.05 دولار.