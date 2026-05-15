خيم سكون حزين على الوسط الفني المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد الإعلان عن رحيل السيدة «ترك يوسف»، والدة الفنانة الشابة فرح يوسف وشقيقة الفنانة القديرة حنان يوسف، في وفاة هادئة ومفاجئة أوجعت قلوب محبي هذه العائلة الفنية.

رسالة وداع

بدأت حالة الحزن من خلال منشور للفنان علي صبحي، الذي كان أول من أعلن الخبر بكلمات مؤثرة عبر حسابه، قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى ترك يوسف.. الله يسعد روحك ويسكنك فسيح جناته». وسرعان ما تحول المنشور إلى ساحة عزاء واسعة شارك فيها عشرات الفنانين والمتابعين.

وعُرفت الراحلة بكونها الداعم الأول لابنتها فرح يوسف، حيث كانت تلازمها في كواليس أعمالها وتشجعها في كل خطوة فنية، وهو ما جعل الجمهور يشعر بحجم الفراغ الذي ستتركه في حياة الفنانة الشابة. كما تلقت الفنانة حنان يوسف سيلاً من برقيات التعازي في رحيل شقيقتها التي كانت تربطها بها علاقة وطيدة جداً.

وتفاعل الجمهور المصري بشكل واسع مع الخبر، وتصدر اسم فرح يوسف محركات البحث، ليس بسبب عمل فني جديد هذه المرة، بل لمواساتها في مصابها الأليم. وفي الوقت الذي فضلت فيه الأسرة الخصوصية في هذه اللحظات القاسية، انهالت الدعوات من كل حدب وصوب بأن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر.