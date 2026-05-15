وجّه مدرب فريق النصر خورخي جيسوس رسالة تحفيزية إلى جماهير النصر عبر صفحته على «انستغرام» قبل المواجهتين المرتقبتين في ختام الموسم، مؤكدًا أهمية الدعم الجماهيري خلال المرحلة الحاسمة.



وقال المدرب البرتغالي، إن الفريق أمام «نهائيين» يحتاج خلالهما إلى حضور جميع المشجعين، مشيرًا إلى أن التركيز الكامل منصب على تحقيق الهدف الذي يسعى إليه الفريق.



وأضاف جيسوس: أن يومي 16 و21 مايو سيكونان موعدًا لتوجه الجماهير إلى ملعب الأول بارك، مطالبًا الجميع بالوقوف خلف الفريق في هذه المرحلة المهمة.



واختتم حديثه بالتأكيد على روح الاتحاد داخل النادي، موضحًا أن الجميع يقاتل من أجل الهدف نفسه، في رسالة تعكس رغبة العالمي في إنهاء الموسم بصورة قوية.