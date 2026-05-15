من المقرر أن يخضع مهاجم الاتحاد «ستيفن بيرجوين»، اليوم (الجمعة) لفحص طبي على ركبته، بعد الإصابة التي لحقت به خلال مباراة فريقه أمام الاتفاق أمس (الخميس)، التي احتضنها ملعب إيجو بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، وانتهت اتحادية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.



حيث سيقوم الجهاز الطبي بتشخيص حالته ومدى إمكانية مشاركته في مواجهة فريقه أمام الشباب في المباراة المؤجلة في اللقاء المقرر إقامته يوم (الأحد) القادم في الرياض، إذ يسعى مدرب الاتحاد «كونسيساو» لدخول هذه المباراة بكامل عافيته لكسب نقاط المباراة للحفاظ على المركز الخامس لضمان المشاركة في دوري أبطال نخبة آسيا، ورفع رصيده إلى 58 نقطة .