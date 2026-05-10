بعد سنوات الصحوة العجاف وتصحّر عقول سدنتها وتمرغهم في وحل التشدّد والتنطّع تتوهّج السعودية اليوم وسط التحوّلات الكبرى التي تعيشها.

يتقدّم المشهد الفني بوصفه أحد أكثر المسارات إشراقاً وتأثيراً، حيث تتداخل الرؤية مع الطموح، ويتحوّل الإبداع إلى لغةٍ كونية تعيد تعريف المكان والإنسان.

من أروقة بينالي الدرعية التي تستنطق الذاكرة وتعيد تشكيلها بصيغ معاصرة، إلى تجارب ديزرت إكس العلا التي تفتح حواراً عميقاً مع الطبيعة، يتجلّى أن الفن في السعودية تجاوز حدود العرض والتلقي، ليغدو تجربة وجودية تتشابك فيها الفكرة مع المكان، والهوية مع المستقبل.

الحديث عن الحراك الفني السعودي لا يُقرأ بوصفه طفرة عابرة، بل يُفهم كتحوّل بنيوي عميق، تأسّس على رؤية استراتيجية جعلت الثقافة ركيزة من ركائز التنمية.

فقد انتقل الفنان السعودي من هامش المشهد العالمي إلى مركزه، يحمل رؤيته الخاصة، ويقدّم سرديته التي تنبع من بيئته وتاريخ مجتمعه، ثم تنفتح بثقة على العالم.

ويبدو واضحاً أن الاحتفاء باليوم العالمي للفن داخل المملكة يكتسب بُعداً يتجاوز الطابع الرمزي، ليصبح منصة تأكيد على أن الفن بات جزءاً من النسيج اليومي، وعنصراً فاعلاً في تشكيل الوعي الجمعي.

فالتجربة السعودية لم تعد تكتفي بالمشاركة، بل تسعى إلى التأثير وصناعة الاتجاه.

اللافت في هذه التجربة قدرتها على الجمع بين الأصالة والتجديد؛ فكما يُحتفى بالخط العربي والحِرف اليدوية بوصفها امتداداً لذاكرة حضارية عريقة، تتقدّم في المقابل فنون رقمية وتجارب تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما يعكس وعياً متكاملاً بحركة التاريخ، حيث لا تعارض بين الجذور والانطلاق، بل تكامل يثري كليهما.

وفي هذا السياق، تمثل المشاريع الكبرى مثل حديقة الملك سلمان وما يتفرع عنها من صروح ثقافية، إلى جانب دار الأوبرا الملكية في الدرعية، ملامح مرحلة جديدة يتجسد فيها الفن كجزء من الفضاء الحضري، لا كعنصر منفصل عنه. فالفن يغادر القاعات المغلقة ليقيم في الشوارع والساحات، ويصبح جزءاً من تجربة المدينة اليومية.

أما الحضور الدولي، فيكشف نضج التجربة السعودية، حيث لم يعد الظهور في منصات كبرى مثل بينالي فينيسيا مجرد تمثيل ثقافي، بل مشاركة فاعلة تسهم في صياغة الأسئلة الجمالية المعاصرة. ويتعزّز ذلك عبر الشراكات مع مؤسسات عالمية مثل مركز بومبيدو، التي تفتح آفاقاً جديدة للحوار والتبادل الثقافي.

كما أن تنامي سوق الفن، ودخول دور المزادات العالمية مثل سوذبيز وكريستيز، يعكس تحوّل الفن إلى قوة اقتصادية مؤثرة، تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصناعات الإبداعية.

ولا يمكن إغفال الدور الحيوي للمؤسسات الثقافية، وفي مقدمتها هيئة الفنون البصرية، التي تقود هذا الحراك برؤية واضحة تستهدف تمكين الفنان، وتوسيع دائرة المشاركة، وترسيخ حضور الفن في تفاصيل الحياة اليومية. فالمسألة لم تعد رعاية للمواهب فحسب، بل بناء منظومة متكاملة تُنتج المعرفة وتدعم الابتكار.

كما يبرز أثر برامج مثل مسك للفنون، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، في إعداد جيل جديد من المبدعين، يمتلك أدواته، ويعي دوره، ويتحرك بثقة داخل المشهدين المحلي والعالمي.

هذا التحوّل المتسارع خلال سنوات قليلة يبعث على التأمل؛ فالفن في السعودية لم يعد ترفاً ثقافياً، بل أصبح لغة تعبير حضاري، ووسيلة لبناء الجسور بين الشعوب، وأداة لإعادة صياغة الصورة الذهنية للمجتمع.

وفي عمق هذه التجربة، يبرز سؤال جوهري: ما هو الفن؟

ذلك السؤال الذي تطرحه الحملة المعاصرة بوصفه مدخلاً للتفكير، لا بحثاً عن إجابة نهائية، بل دعوة مفتوحة لاكتشاف الفن في كل شيء؛ في التفاصيل الصغيرة، في التحوّلات الكبرى، في العلاقة بين الإنسان ومحيطه.

هكذا تتشكّل ملامح المشهد الفني السعودي، تجربة حية، نابضة، تتجاوز التعريفات الجامدة، وتمضي بثقة نحو المستقبل، حاملة معها إرثاً ثرياً، ورؤية طموحة، وقدرة مدهشة على تحويل الجمال إلى قوة ناعمة تعيد رسم موقع المملكة على خريطة الثقافة العالمية.