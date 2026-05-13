تحولت نزهة عائلية في ولاية مين الأمريكية إلى تجربة مرعبة كادت تنتهي بفاجعة، بعدما تعرضت أنطوانيت ويب (44 عاماً)، لرد فعل تحسسي حاد إثر لمسها حشرة بدت في ظاهرها لافتة وجذابة.

وبحسب ما نقلته صحيفة «نيويورك بوست»، وقعت الحادثة داخل متنزه «فورت نوكس» العام، أثناء وجود ويب مع طفليها التوأم، حين لفتت انتباهها خنفساء خضراء زاهية اللون، لتلتقطها بدافع الفضول، دون أن تتوقع أن تتحول تلك اللحظة إلى أزمة طبية خطيرة خلال ثوانٍ معدودة.

فبعد لمس الحشرة، التي تبيّن لاحقاً أنها «خنفساء النمر ذات البقع الست»، بدأت أعراض صدمة تحسسية نادرة بالظهور عليها بشكل مفاجئ، وصفت بأنها من الحالات «شديدة الندرة». وسرعان ما شعرت بحرقة شديدة تسري في جسدها، قبل أن تتدهور حالتها بشكل سريع.

اندفعت ويب نحو متجر الهدايا داخل المتنزه طلباً للمساعدة، إلا أنها انهارت وفقدت وعيها بعد لحظات، وسط تدهور واضح في حالتها الصحية.

وبحسب شهود، فقد كان في المكان مسعف سابق في الجيش، تدخل فوراً وقدّم لها الإسعافات الأولية، في وقت كانت تعاني من صعوبة حادة في التنفس، وتورم في الحلق، مع تغير لون شفتيها إلى الأزرق، وهي علامات تشير إلى حالة تحسس خطيرة.

وأوضح المسعف أنها فقدت الوعي أكثر من مرة قبل وصول فرق الطوارئ، مشيراً إلى أن التدخل السريع باستخدام مضاد الحساسية ساهم في إنقاذ حياتها مؤقتاً حتى وصولها إلى المستشفى.

وفي المستشفى، خضعت ويب لجرعات مكثفة من عقار «الإبينفرين» بهدف استقرار حالتها، إذ تلقت أربع جرعات متتالية حتى تمت السيطرة على التفاعل التحسسي.

ورغم أن هذا النوع من الخنافس لا يُعد ساماً، إلا أن بعض حالات التلامس قد تؤدي إلى ردود فعل تحسسية خطيرة لدى فئة محدودة من الأشخاص، ما يجعل الحادثة بمثابة تحذير واضح لمرتادي المتنزهات من التعامل مع الحشرات مهما بدا مظهرها غير مؤذٍ.