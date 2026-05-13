أمير جازان يرعى تخريج 2618 خريجًا وخريجة من منشآت التدريب التقني والمهني

رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، حفل تخريج 2618 خريجًا وخريجة من منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة للعام التدريبي 1447هـ، وذلك بمقر الكلية التقنية بمدينة جيزان.

وأكد المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان، المهندس صالح القحطاني، خلال كلمته، أن رعاية أمير المنطقة للحفل تجسد ما يحظى به قطاع التدريب التقني والمهني من دعم واهتمام، مشيرًا إلى حرصه المستمر على دعم منشآت التدريب وخريجيها بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفّرت بيئة تدريبية متكاملة أسهمت في تمكين المتدربين والمتدربات من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.

وأشار إلى أن منطقة جازان شهدت تطورًا ملحوظًا في منظومة التدريب التقني والمهني، حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية 14 منشأة، تشمل 9 كليات تقنية، و3 معاهد صناعية ثانوية، ومعهدين للشراكات الاستراتيجية، فيما توسع قطاع التدريب الأهلي ليصل إلى 69 معهدًا أهليًا، إضافة إلى ارتفاع عدد المتدربين والمتدربات إلى أكثر من 13 ألف متدرب ومتدربة.

عقب ذلك، شهد أمير المنطقة انطلاق مسيرة الخريجين، كما شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وألقى عبدالرحمن بن صالح زيدان كلمة الخريجين، عبّر فيها عن سعادة الخريجين بهذه المناسبة، وما تحقق لهم خلال رحلتهم التدريبية من تأهيل ومعرفة، بفضل ما حظوا به من دعم ورعاية من الهيئتين التعليمية والفنية، مؤكدًا حرصهم على الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال ما اكتسبوه من مهارات فنية ومهنية وتقنية تواكب احتياجات سوق العمل.

وتضمن الحفل عرضًا فنيًا بعنوان «حلم بدأ.. وواقع تحقق»، إلى جانب أوبريت بعنوان «تقنيون وصلنا المعالي».

وفي ختام الحفل، تسلّم أمير جازان ونائبه هديتين تذكاريتين بهذه المناسبة، كما التُقطت الصور التذكارية مع الخريجين.

حضر الحفل نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة، المهندس صالح بن عبدالله الحوشاني.