أكدت وزارة الصحة، تفعيل خدمة (حياك حج) لإدارة الحضور والانصراف لموسم 1447هـ، على جميع القوى العاملة والمواقع المعتمدة ضمن برنامج الحج، ويستمر العمل به حتى نهاية فترة الموسم لكل موقع.

وبيّنت أنه يتم تفعيل التطبيق للموظف بعد صدور ترشيحه من بوابة الحج، عند بداية التكليف؛ لضمان تفعيل الخدمات والاستفادة من جميع المزايا المرتبطة بمهمات العمل خلال فترة التكليف.

وأشارت إلى تسجيل الحضور والانصراف عبر التطبيق ومن موقع العمل الفعلي خلال ساعات العمل المحددة بالتطبيق، ويُعد نظام (حياك حج) المرجع الرسمي الوحيد لتسجيل الحضور والانصراف.

وأوضحت أن تسجيل الحضور دون التواجد الفعلي في مقر العمل يعد مخالفة صريحة، ويُعامل كغياب، والتعارض بين بيانات النظام والتواجد الفعلي يعرّض الموظف ورئيسه المباشر للمساءلة وفق الأنظمة، وسيتم خصم أيام الغياب أو التأخير أو الانسحاب غير المبرر من المستحقات المالية بشكل مباشر.