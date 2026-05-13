حذّرت وزارة الحج والعمرة، من إساءة استخدام بطاقات «نسك». وأكدت أنه في حال عدم قدوم الحاج لأداء النسك واستلام شركة تقديم الخدمة بطاقته، تلتزم الشركة بعدم استخدامها والعمل على إتلافها فوراً. وشدّدت الوزارة على الشركات الالتزام بتسليم «بطاقة نسك» لكل حاج بعد التأكد من هويته، وفي حال عدم قدومه يجب عدم استخدامها. ونبّهت إلى أنه سيتم رصد البطاقات آلياً في مكة والمشاعر المقدسة ومقارنتها بقوائم الحجاج الذين قدموا لأداء النسك.

ونص دليل التعليمات والإجراءات المنظمة لأداء شركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج التأكد من استلام العدد الصحيح من البطاقات وفقاً للأعداد المسجلة في المنصة، ومطابقتها لضمان الدقة مع ضرورة الالتزام بأوقات العمل والمواعيد المحددة من المركز المسؤول عن التوزيع لاستلام البطاقات وتوثيق ذلك وفق الطرق الرسمية المعتمدة، وعلى شركة تقديم الخدمة استلام البطاقات من مركز التوزيع خلال 24 ساعة من وصولها وتوفير أماكن تخزين آمنة ومناسبة.

وفي جانب توزيع بطاقات الحجاج والعاملين تلتزم الشركات بتوزيع البطاقات على الحجاج خلال 24 ساعة كحد أقصى من وصولهم مع تعيين مندوبين مؤهلين بعدد كافٍ لتوزيع البطاقات والالتزام بالتأكد من هويات الحجاج ووثائق سفرهم.

وشدّدت وزارة الحج على التوعية بأهمية البطاقات عند تسليمها، وأهمية حمل الحجاج والعاملين بطاقة نسك طوال فترة الحج والحفاظ عليها من التلف أو الضياع.

ونصّت التعليمات والإجراءات المنظمة لأداء شركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج في موسم الحج، تقديم طلبات إعادة إصدار البطاقات عبر المنصة المعتمدة فور حدوث أية إشكالية، مع توضيح الحالة وتفاصيلها بدقة واستلام البديلة من المركز وتسليمها للحجاج خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.