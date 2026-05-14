رأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، افتراضيًا اليوم، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعُقد الاجتماع برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين -رئيس الدورة الحالية- الشيخ سلمان آل خليفة، ومشاركة وزراء المالية بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستعرض الوزراء خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، ومتابعة المستجدات لتحقيق ذلك.

وفي هذا الإطار، جرى مناقشة مستوى التقدم في استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، واعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة (2026-2028م)، والدليل الاسترشادي لمشاركة دول مجلس التعاون في الفعاليات الدولية المهمة، كما تناول الاجتماع التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على دول المجلس، وسبل تعزيز التنسيق المشترك في التعامل معها.