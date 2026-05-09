أعلنت شركة توزيع وتسويق السيارات (ADMC)، الوكيل الرسمي لشركة جريت وول موتور (GWM) في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق سيارة هافال جوليان ماكس الجديدة كليًا، لتقدم معيارًا جديدًا في فئة سيارات الـSUV.

تأتي هافال جوليان ماكس كسيارة ذكية وعصرية وعملية، صُممت لتلبية احتياجات جيل جديد من السائقين. تستهدف المهنيين الشباب، ومالكي السيارات لأول مرة، والعائلات الصغيرة حيث تقدم مزيجًا متوازنًا من التكنولوجيا والراحة والتصميم، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للاستخدام اليومي والتنقل داخل المدينة.

تم تطوير جوليان ماكس لتعزيز تجربة القيادة بشكل عام، مع تركيز واضح على السهولة والوظائف العملية. فهي مزودة بأنظمة مساعدة ذكية للسائق، وداخلية رحبة وعملية، إضافة إلى أداء يناسب القيادة داخل المدن وعلى الطرق السريعة. وتعمل بمحرك سعة 1.5 لتر تيربو وناقل حركة من 7 سرعات، مما يوفر أداءً سريع الاستجابة مع الحفاظ على كفاءة عالية في استهلاك الوقود.

من حيث التصميم، تتميز جوليان ماكس بهوية جريئة وعصرية، تتجلى في واجهتها الأمامية المميزة ونظام الإضاءة الكامل بتقنية LED. أما الداخلية، فقد صُممت بعناية لتوفير الراحة والعملية، مع مساحة تدعم الاستخدام اليومي بسهولة.

ويعزز إطلاق هافال جوليان ماكس التزام شركة ADMC بتوسيع حضور GWM في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم سيارات تجمع بين الابتكار والقيمة وجودة التصميم.