في خطوة استراتيجية بهدف تعزيز الكفاءة المالية، أعلنت دله للخدمات الصحية عن توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة لبيع كامل حصتها البالغة نحو 31.21% في شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه، لصالح شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، وذلك مقابل 497.9 مليون ريال نقداً.

وبيّنت أن الصفقة لا تزال خاضعة لعدد من الشروط المسبقة، من أبرزها الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة، إضافة إلى موافقات بعض الأطراف المتعاقدة مع الشركة المستهدفة، وعدم وجود أي عوائق تنظيمية أو قانونية تمنع إتمامها.

وأكدت دله الصحية أن الأثر المالي المتوقع للصفقة سيكون إيجابياً على نتائجها المالية خلال الفترة التي سيتم فيها إتمام الصفقة، مشيرة إلى أن الشركة المستهدفة لا تزال في مرحلة التوسع، وتساهم حالياً بشكل محدود في ربحية المجموعة. كما أوضحت أنها تعتزم استخدام متحصلات البيع بشكل رئيسي لسداد جزء من تسهيلات المرابحة القائمة.

وبيّنت دله الصحية أن توقيع الاتفاقية لا يعني اكتمال الصفقة بشكل نهائي، مؤكدة أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية لاحقاً وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.