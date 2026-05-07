رئيس شركة المراعي: «الاستثمار في الكوادر والطاقات الوطنية هو ثقافةٌ راسخةٌ في الشركة منذ تأسيسها»

احتفت شركة المراعي اليوم بتخريج 55 مُتدربًا هذا العام من موظفيها الواعدين ضمن برامج المراعي لتطوير المواهب، ويأتي ذلك في إطار جهود الشركة المستمرة لتعزيز الاستثمار في رأس مالها البشري وتمكين الكفاءات الوطنية وخلق المزيد من فرص التطور الوظيفي.

ويأتي هذا الحفل تقديراً للموظفين الذين أتمّوا بنجاح مسارات تطويرية متخصصة تستهدف إعداد المواهب السعودية في المراحل المهنية المبكرة، وتطوير قدراتهم القيادية والتخصصية بما يعزّز جاهزيتهم لتولّي أدوار مستقبلية داخل الشركة، ويواكب احتياجات النمو والتوسّع ضمن منظومة أعمال المراعي. وقد شهد الحفل حضور الرئيس التنفيذي لشركة المراعي، الأستاذ فواز الجاسر، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية في الشركة، الأستاذ أيمن آل قير، بالإضافة إلى عدد من قيادات المراعي.

وبهذه المناسبة، صرّح فواز الجاسر: «نفخر في المراعي بأن الاستثمار في الكوادر والطاقات الوطنية هو ثقافة راسخة في الشركة منذ تأسيسها، وليس مجرد مبادرة أو برنامج قصير الأمد. وما نشهده اليوم من تخريج هذا العدد من المواهب الواعدة هذا العام يعكس قناعتنا بأن الكفاءات الوطنية هي المحرّك الحقيقي لاستدامة نمو الشركة وريادتها في الصناعة. كما نفخر بإسهامنا في إعداد قادة الغد الذين سيقودون فصول التحوّل والابتكار في المراعي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والكفاءات الوطنية».

وشملت برامج تطوير المواهب ثلاثة مسارات رئيسة يمتد كل منها لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر، صُمّمت بمنهجية تعليمية متكاملة تجمع بين التأهيل النظري والتطبيق العملي والتوجيه القيادي، وهي «برنامج المواهب الواعدة» الذي يستهدف الموظفين في المراحل المهنية المبكرة لصقل مهاراتهم الأساسية وتسريع مسارهم الوظيفي، و«برنامج القادة المستقبليين» الذي يُركّز على تطوير القدرات القيادية والاستراتيجية للموظفين المرشحين لتولّي مناصب قيادية متقدمة، و«برنامج الخبراء المستقبليين» الذي يُعنى بتعميق الخبرة التخصصية والتقنية للكوادر التي تسلك مسارًا مهنيًا تخصصيًا داخل الشركة.

وركّزت البرامج على بناء حزمة متوازنة من المهارات القيادية والتقنية والمهنية، بما يُسهم في تعزيز المسار الوظيفي للخريجين ورفع جاهزيتهم لقيادة مرحلة النمو القادمة في الشركة.

وتُجسّد هذه البرامج التزام المراعي بدورها في دعم وتمكين رأس المال البشري الوطني والإسهام في تطوير الموارد البشرية وتعزيز فرص بناء القيادات الوطنية في مختلف القطاعات من خلال برامج تطوير مواهب مؤسسية عالية الأثر. وتواصل المراعي ترسيخ مكانتها بوصفها خيارًا مفضلًا للعمل للكفاءات الوطنية عبر منظومة متكاملة من برامج التطوير المهني والمسارات القيادية التي تُعدّ جيلاً جديداً من الكوادر السعودية القادرة على قيادة قطاع الأغذية والمشروبات نحو آفاق أوسع من التميّز والريادة.