أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن حصول جميع أندية دوري روشن السعودي البالغ عددها 18 نادياً على الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الرياضي 2026-2027، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ بدء تطبيق نظام تراخيص الأندية، بتحقيق نسبة نجاح كاملة.



وجاءت قرارات اللجنة عقب اجتماعها المنعقد اليوم الخميس ، وبعد الاطلاع على التقارير والتوصيات المقدمة من إدارة تراخيص الأندية، إلى جانب مراجعة الملفات والمستندات المقدمة عبر النظام الإلكتروني (CLAS)، والتحقق من استيفاء الأندية للمعايير الإلزامية في الجوانب الرياضية، والإدارية، والمالية، والقانونية، ومعايير البنية التحتية.



ويُعد تحقيق منح الرخصة لجميع الأندية إنجازاً غير مسبوق منذ انطلاق تطبيق نظام تراخيص الأندية في الموسم الرياضي 2012-2013، بما يعكس التطور المتسارع في جاهزية الأندية ورفع مستوى الامتثال المؤسسي لديها، خصوصاً مع رفع سقف المتطلبات هذا الموسم من 52 إلى 70 معيارًا، في المجالات المشار إليها.



وأكدت الرابطة أن هذا التطور يعكس مستوى الالتزام والتقدم الذي تشهده الأندية في الجوانب التنظيمية والمؤسسية، إلى جانب الدور الذي تقوم به إدارتا تراخيص الأندية وتطوير الأندية بالرابطة في دعم الأندية ومتابعة استيفاء المتطلبات وفق الأطر الزمنية المعتمدة.



وأوضحت الرابطة أن نظام تراخيص الأندية يُعد أحد الأدوات الاستراتيجية المحورية لرفع كفاءة العمل داخل الأندية وتعزيز استقرارها، عبر تطبيق معايير ومقاييس واضحة تركز على الجوانب الأساسية للاستدامة، وتدعم بناء بيئة تنافسية أكثر احترافية من الناحية الإدارية والمالية والتنظيمية، بما ينعكس على جودة المنافسة داخل الملعب وخارجه.