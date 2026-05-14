هل تلغي رابطة الأندية المصرية الهبوط وتنقذ الإسماعيلي للعام الثاني؟

تمسك نادي الإسماعيلي بالاستمرار في الدوري المصري الممتاز الموسم القادم، رغم هبوطه رسمياً إلى الدرجة الثانية عقب الخسارة أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، الثلاثاء الماضي.

بيان اللجنة المكلفة بإدارة النادي

وقال الإسماعيلي في بيان: «تبذل اللجنة أقصى جهد من أجل التمسك باستمرار النادي في الدوري الممتاز، ونؤيد تطلع الجماهير وتمسكها بهذا الحق، الذي هو حق أصيل لكل الأندية الجماهيرية المعرضة للهبوط».

وأضاف البيان: «لا صحة لأي شائعات أو حملات ممنهجة ومستمرة لا تستهدف إلا هدم هذا النادي العريق. فاللجنة لم ترفض الاستثمار أو الشراكة في شركة الكرة، ولكن وفق ضوابط وشفافية تضمن للنادي كافة حقوقه، خصوصاً الرخصة التاريخية التي سيشارك بها النادي، والمسجلة لدى اتحاد الكرة والاتحاد الدولي».

وتابع: «نعلم ونعي بكل وضوح أن الرأي النهائي في هذه الأمور مرجعه إلى الجمعية العمومية غير العادية، وهذا حقها الأصيل».

وختم البيان: «اللجنة مستمرة في عملها من أجل النادي والحفاظ على مقدراته، يداً بيد مع كل الداعمين والمحبين، حتى يصدر قرار بإقالتها أو الدعوة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد».

ترتيب الإسماعيلي

ويتذيل الإسماعيلي جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، ليهبط «برازيل مصر» إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ 68 عاماً.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد ألغت قرار الهبوط في الموسم الماضي بسبب الإسماعيلي، إلا أن الأزمات الإدارية والمالية والفنية أدت إلى هبوط حتمي للضلع الثالث لكرة القدم المصرية بعد الأهلي والزمالك.