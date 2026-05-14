استقبل محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، نيابةً عن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في ميناء جدة الإسلامي، إحدى الرحلات البحرية القادمة من جمهورية السودان الشقيقة، وعلى متنها أفواج من ضيوف الرحمن، وذلك بحضور مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء منصور بن شهد العتيبي وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية العاملة بالميناء.

وأشاد محافظ جدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة ميناء جدة الإسلامي في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال جاهزية الخطط التشغيلية والكوادر البشرية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تولي عناية فائقة بضيوف الرحمن، وتسخر كل الإمكانات لضمان استقبالهم وتسهيل رحلتهم الإيمانية لأداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة.