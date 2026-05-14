تواصل أمانة منطقة عسير تنفيذ منظومة متكاملة من المشاريع الحضرية والتنموية بمدينتي أبها وخميس مشيط، ساعية إلى الارتقاء بجودة الحياة وتحديث البنية التحتية، وإثراء الفضاءات العامة بما يليق بتطلعات أبناء المنطقة وضيوفها.

وتتصدر المشهد في أبها مشاريع تطوير شبكة من الطرق الرئيسية، وفي مقدمتها طرق الأمير سلطان، والشيخ جابر الأحمد الصباح، والأمير منصور بن مقرن، ومرحباً ألف، وأبو هريرة، فضلاً عن مشروع إعادة تأهيل حديقة الأندلس وتطويرها لتكون وجهةً أكثر جذباً وحيوية لأهالي المدينة وزوارها، كما امتدت أعمال التطوير لتشمل سفلتة عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طرق بني مالك، وأبها - خميس مشيط، والسودة والوادي الطالع، وأبها - الطائف.

أما خميس مشيط، فتواصل الأمانة تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية المتنوعة، تشمل أعمال الرصف وتأهيل الطرق، ومشاريع الأنسنة، وإعادة إحياء الحدائق والمرافق البلدية، وقد أثمرت هذه الجهود عن تسليم عدد من المشاريع المنجزة، فيما تمضي بقية المشاريع نحو اكتمالها بخطى ثابتة ومتواصلة. وأوضح أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي أن المشاريع الجاري تنفيذها تأتي ثمرة لمنهجية عمل استباقية ترتكز على دراسات متأنية وخطط محكمة، تستهدف بناء بيئات عمرانية متكاملة ترقى إلى أعلى مستويات التطوير الحضري، وتُرسّخ مسيرة التنمية المستدامة.