استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم (الخميس)، أمين محافظة الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، يرافقه عدد من مسؤولي الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، بمناسبة اختيار محافظة الأحساء «المدينة العربية للمسؤولية الاجتماعية لعام 2026».

ونوّه أمير المنطقة الشرقية بما تتميز به الأحساء من حضور تنموي واجتماعي وثقافي، وما عُرف به أبناء المحافظة من مبادرات مجتمعية وأعمال تطوعية وإسهامات تنموية تعكس روح التعاون والمسؤولية، مؤكداً أن هذا الاختيار يأتي امتداداً لما تشهده المحافظة من جهود ومبادرات نوعية أسهمت في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والاستدامة، من خلال الشراكات الفاعلة والمبادرات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع.

وقدم المهندس عصام الملا لأمير المنطقة الشرقية عرضاً عن أبرز الجهود والمبادرات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، وما تتضمنه من برامج ومشاريع مجتمعية عززت من حضور الأحساء على المستويين الإقليمي والدولي في مجال المسؤولية المجتمعية.

ورفع المهندس الملا الشكر لأمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه، مؤكداً استمرار العمل على تعزيز المبادرات التنموية والمجتمعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.