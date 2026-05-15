لم يعد النجاح في عالم الأعمال يُقاس بعدد الموظفين أو مساحة المكاتب، فاليوم يلوح في الأفق نموذج «الشركة الفردية» التي تحقق أرباحاً بمئات الملايين بفضل جيوش غير مرئية من الذكاء الاصطناعي.

مؤسس واحد وجيش من «الروبوتات»

في تحول هو الأكبر منذ الثورة الصناعية، بدأ عصر «الملياردير بلا موظفين». ففي مدن مثل أوستن، ظهرت شركات تحقق إيرادات تصل إلى 20 مليون دولار سنوياً ويديرها شخص واحد فقط. هذا المؤسس لا يحتاج لقسم محاسبة أو تسويق أو مبرمجين، فالذكاء الاصطناعي يتولى كتابة الكود، والرد على العملاء، وتحليل البيانات في ثوانٍ.

ويبدو أن المعادلة التقليدية تنهار، فبينما كانت الشركات تتباهى بجيوشها البشرية، أصبح التفاخر اليوم بالقدرة على الإدارة بـ«صفر موظفين». ويرى خبراء أن هذا التحول سيعيد صياغة مفهوم الاقتصاد العالمي، حيث تبرز سنغافورة كوجهة مثالية لهذا النوع من الشركات بفضل بنيتها التحتية الرقمية الفائقة وقوانينها المرنة.

وتشير التوقعات إلى ظهور أول شركة «يونيكورن» (قيمتها تتجاوز المليار دولار) يديرها مؤسس واحد فقط قبل عام 2028. ويثير هذا الواقع قلقاً كبيراً حول مصير الوظائف التقليدية، لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام المبدعين للسيطرة على الأسواق دون الحاجة لرؤوس أموال ضخمة للتشغيل.

ويبقى السؤال المطروح الآن في أروقة كبرى الشركات: «هل نحتاج موظفين أصلاً؟». وهنا قد تكون الإجابة صادمة للكثيرين، لكن الحقيقة أن الذكاء الاصطناعي حوّل الفرد الواحد إلى مؤسسة متكاملة، لتبدأ أخطر ثورة في تاريخ الشركات الحديثة.