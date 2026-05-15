أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- الاقتحامات والانتهاكات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك وباحاتِه، من قِبل السلطات الإسرائيلية، وتحت حماية شرطة الاحتلال.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الانتهاكات الخطرة المؤجِّجة لمشاعر المسلمين حول العالم، لما تنطوي عليه من اعتداءٍ جسيمٍ على حُرمة المُقدّسات الإسلامية، مُحذّرًا من مخاطر التمادي الإسرائيلي في انتهاكاته المتكررة للوضع التاريخي والقانوني للمُقدّسات في القدس.

وشدّد العيسى على الضرورة المُلِحَّة لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة.