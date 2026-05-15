سجّلت العملة الأمريكية ارتفاعًا مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم، وللجلسة الرابعة على التوالي، مدعومة ببيانات اقتصادية قوية قلصت من احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي، متماشية مع تقديرات الخبراء، فيما كشفت وزارة العمل استقرار سوق العمل مع بلوغ طلبات إعانة البطالة 211 ألف طلب. كما سجلت أسعار الواردات زيادة بنسبة 1.9%، متأثرة بارتفاع تكاليف الوقود، ما عزز من مخاوف التضخم لدى المستثمرين.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.37% ليصل إلى 98.83 نقطة، فيما انخفض اليورو بنسبة 0.29% ليصل إلى 1.1676 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.94% ليغلق عند 1.3395 دولار.

وفي أسواق الطاقة، سجلت أسعار النفط تذبذبًا إثر التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ سعر خام برنت 105.95 دولار للبرميل، بالتزامن مع ترقب الأسواق نتائج القمة التي جمعت الزعيمين الأمريكي والصيني لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية العالقة بين البلدين.