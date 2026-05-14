كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في المملكة ارتفاعاً على أساس سنوي نسبته 1.7% خلال أبريل 2026، مقارنة بنظيره من العام السابق.



وتباطأ التضخم في أبريل الماضي ليسجل أدنى مستوى في نحو 15 شهراً، وذلك مقارنة بنسبة 1.8% في مارس الماضي.



أساس سنوي



وأرجعت الهيئة ارتفاع معدل التضخم 1.7% على أساس سنوي بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.8%، وأسعار النقل بنسبة 1%، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1%.



وجاء ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.8%.



وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 1% متأثرة بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.2%، كما ارتفعت أسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1% مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات الإقامة بنسبة 2%.



وسجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع الأخرى ارتفاعاً بنسبة 6.3%.

شهر أبريل



وسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أبريل 2026 ارتفاعاً بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مارس 2026، حيث ارتفعت أسعار قسم الأغذية بنسبة 0.9%.



كما ارتفعت أسعار كل من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.3%، وقسم الصحة بنسبة 0.2%.