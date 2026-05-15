دخل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على خط الجدل المثار حول نجم برشلونة الشاب لامين يامال، بعد الهجوم الحاد الذي شنّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على اللاعب، بسبب رفعه علم فلسطين خلال احتفالات برشلونة بالتتويج بلقب الدوري الإسباني.

وقال سانشيز في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس» إن من يعتبر رفع علم دولة ما «تحريضاً على الكراهية» إما أنه «فقد صوابه أو أعمت الفضيحة بصيرته»، مؤكداً أن يامال عبّر فقط عن تضامنه مع فلسطين، وهو شعور -بحسب وصفه- يتقاسمه ملايين الإسبان.

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني أن موقف اللاعب يمثل «سبباً إضافياً للفخر» بالنسبة له.

Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es “incitar al odio”, o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia.

Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 14, 2026

هجوم إسرائيلي على نجم برشلونة

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد وجّه انتقادات حادة للاعب برشلونة الشاب، معتبراً أن رفعه العلم الفلسطيني خلال الاحتفالات يمثل «إثارة للعداء ضد إسرائيل وتحريضاً على الكراهية».

وقال كاتس إن على لامين يامال أن يسأل نفسه إن كان ما فعله «إنسانياً أو أخلاقياً»، مؤكداً أنه لن يلتزم الصمت أمام ما وصفه بـ«التحريض ضد إسرائيل والشعب اليهودي».

Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamas, una organización que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre.

Quien apoya este tipo de mensajes debe… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 14, 2026

كما دعا نادي برشلونة إلى النأي بنفسه عن هذه التصرفات، وأن يوضح بشكل صريح أنه لا مكان -وفق تعبيره- «للتحريض أو دعم الإرهاب».

احتفالات اللقب تشعل الجدل

وجاءت الواقعة عقب تتويج برشلونة رسمياً بلقب الدوري الإسباني، بعد فوزه على غريمه ريال مدريد في الكلاسيكو الذي أُقيم على ملعب كامب نو بهدفين دون مقابل، وسط احتفالات واسعة من لاعبي الفريق وجماهيره.